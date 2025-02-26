СМИ сообщили, что четыре аэропорта на юге России приостановили работу

В четырех аэропортах Северного Кавказа временно перестали принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Плане «Ковер» введен в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владивостока. Причиной называется возможная атака беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время в регионах Северо-Кавказского федерального округа введен режим беспилотной опасности.

Позже пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале заявил, что распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности. По его словам, аэропорты Минвод, Нальчика, Грозного и Владикавказа работают в штатном режиме.

Также Кореняко сообщал в Telegram-канале, что в ночь на 26 февраля в аэропорту Сочи в целях обеспечения безопасности вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. К восьми утра ограничения были сняты.

В ночь на 26 февраля также сообщалось о серии взрывов в Туапсе. По данным SHOT, всего было слышно не менее 8-10 громких звуков. В городе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.