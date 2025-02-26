В Израиле предотвратили крупный теракт

Спецслужбы Израиля предотвратили теракт с использованием крупной бомбы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил новостной портал Ynet со ссылкой на Службу общей безопасности Израиля (ШАБАК).

ШАБАК и силы безопасности в январе раскрыли террористическую ячейку в районе населенного пункта Кабатия, неподалеку от Дженина, арестовали ее участников, намеревавшихся совершить крупные теракты.

По данным Ynet, боевики хотели применить мощное 100-килограммовое взрывное устройство против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

21 февраля произошли взрывы в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива. Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман заявил, что произошедшее указывает на планирование опаснейшего террористического акта.

Палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью». В движении связали взрывы с операцией израильской армии в городе Тулькарм.

Ранее полиция Израиля раскрыла детали взрывов в автобусах.