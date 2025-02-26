Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле предотвратили крупный теракт

Ynet: спецслужбы Израиля предотвратили теракт с использованием мощной бомбы
close
Ammar Awad/Reuters

Спецслужбы Израиля предотвратили теракт с использованием крупной бомбы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил новостной портал Ynet со ссылкой на Службу общей безопасности Израиля (ШАБАК).

ШАБАК и силы безопасности в январе раскрыли террористическую ячейку в районе населенного пункта Кабатия, неподалеку от Дженина, арестовали ее участников, намеревавшихся совершить крупные теракты.

По данным Ynet, боевики хотели применить мощное 100-килограммовое взрывное устройство против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

21 февраля произошли взрывы в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива. Представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман заявил, что произошедшее указывает на планирование опаснейшего террористического акта.

Палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью». В движении связали взрывы с операцией израильской армии в городе Тулькарм.

Ранее полиция Израиля раскрыла детали взрывов в автобусах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами