В российском лесу на кадры фотоловушки попала тигрица — мать-героиня

В Хабаровском крае фотоловушка зафиксировала тигрицу с четырьмя тигрятами — настоящую мать-героиню. Этими осенними кадрами только сейчас поделился центр «Амурский тигр»
Видео сделано в Дурминском хозяйстве, расположенном в районе имени Лазо.
Предполагается, что «мать-героиня» — это тигрица по имени Хуна. Семейство было запечатлено на камеру в конце октября 2024 года.
Отмечается, чтот мониторинг амурских тигров в Дурминском хозяйстве осуществляется с поддержкой Центра «Амурский тигр».
Амурский тигр является одним из самых редких хищников на Земле и включен в международную Красную книгу. В России эти животные встречаются в четырех регионах: Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. По оценкам специалистов, численность амурских тигров в стране составляет примерно 750 особей.
В Дальнереченском районе Приморского края отловили очередную конфликтную тигрицу. По информации ведомства, отлов был осуществлен сотрудниками госохотнадзора и специалистами общественной организации «Центр «Тигр».
Специалисты установили, что этой тигрице около 1,5 лет, у нее отсутствуют травмы. Позже самка пройдет полное ветеринарное обследование, а ее дальнейшую судьбу решит Росприроднадзор.
Ранее амурских тигров собрались отправить в Казахстан.