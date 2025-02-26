В российском лесу на кадры фотоловушки попала тигрица — мать-героиня

В Хабаровском крае на видео попала тигрица с четырьмя маленькими тигрятами

В Хабаровском крае фотоловушка зафиксировала тигрицу с четырьмя тигрятами — настоящую мать-героиню. Этими осенними кадрами только сейчас поделился центр «Амурский тигр»

Видео сделано в Дурминском хозяйстве, расположенном в районе имени Лазо.

Предполагается, что «мать-героиня» — это тигрица по имени Хуна. Семейство было запечатлено на камеру в конце октября 2024 года.

Отмечается, чтот мониторинг амурских тигров в Дурминском хозяйстве осуществляется с поддержкой Центра «Амурский тигр».

Амурский тигр является одним из самых редких хищников на Земле и включен в международную Красную книгу. В России эти животные встречаются в четырех регионах: Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. По оценкам специалистов, численность амурских тигров в стране составляет примерно 750 особей.

В Дальнереченском районе Приморского края отловили очередную конфликтную тигрицу. По информации ведомства, отлов был осуществлен сотрудниками госохотнадзора и специалистами общественной организации «Центр «Тигр».

Специалисты установили, что этой тигрице около 1,5 лет, у нее отсутствуют травмы. Позже самка пройдет полное ветеринарное обследование, а ее дальнейшую судьбу решит Росприроднадзор.

Ранее амурских тигров собрались отправить в Казахстан.