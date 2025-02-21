Амурские тигры поедут в Казахстан

Экологи разработали план заселения Казахстана амурскими тиграми — кошачьи поедут туда для того, чтобы восстановить популяцию в этом регионе. Об этом сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

Совместная программа экологов двух стран по восстановлению популяции тигров в Казахстане началась в 2018 году. С тех пор был подготовлен «плацдарм» на территории Государственного природного резервата «Иле-Балхаш».

Директор Департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ одобрил реализацию проекта и заявил, что теперь необходимо обучить казахстанских специалистов-ветеринаров, экспертов по обездвиживанию и членов антиконфликтных групп в Приморье, на базе АНО «Центр «Амурский тигр»» в Приморье.

Тем временем в Казахстане готовятся выпускать доставленных тигров в дикую природу.

Вечером 16 февраля в Дальнереченском районе Приморского края отловили очередную конфликтную тигрицу.

Специалисты установили, что этой тигрице около 1,5 лет, у нее отсутствуют травмы. Позже самка пройдет полное ветеринарное обследование, а ее дальнейшую судьбу решит Росприроднадзор.

Ранее в Приморье водитель сбил тигра.