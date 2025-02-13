Суд на 6 дней арестовал москвича, перебравшегося через рельсы в метро

Суд вынес решение о назначении 41-летнему мужчине шести суток административного ареста за то, что он перебрался с одной платформы на другую через рельсы в московском метро. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале, предоставив видео инцидента.

На записи видно, как нарушитель спускается на рельсы, пересекает пути и затем подтягивается на противоположную платформу.

Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел на станции «Выхино». Пассажир был признан виновным по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ, касающейся умышленного неисполнения требований по обеспечению транспортной безопасности.

12 февраля в Нью-Йоркском метро пассажирка родила дочь прямо в поезде, ребенка принимала ее соседка по вагону. Как сообщается, инцидент прозошел около 11:30 утра на станции 34th Street-Herald Square. В беседе с журналистами очевидица Бриана Браун рассказала, что сразу несколько человек бросились на помощь беременной, когда стало ясно, что она рожает.

Ранее в Москве мужчину наказали за ношение телескопической дубинки в метро.