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В московском метро девушка проехала на хвосте поезда и попала на видео

Проехавшую на хвосте поезда в московском метро девушку отправили под арест

В московском метро 18-летняя зацеперша проехала на хвосте поезда и понесла за это наказание. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции метро «Петровско-Разумовская» и попал на видео. На кадрах девушка перебирается с платформы на вагон и уезжает вместе с поездом. Нарушительница проехала одну остановку и отцепилась от вагона на «Окружной».

«Нарушительница была задержана полицейскими сразу же после своей экстремальной поездки и доставлена в отдел полиции», — отметила Волк.

На девушку составили протокол по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности» КоАП РФ. Суд назначил зацеперше наказание в виде пяти суток административного ареста.

Позднее выяснилось, что в 2023 году москвичка уже попадала в поле зрения правоохранителей за проезд тем же способом от станции «Чкаловская» до станции «Сретенский бульвар».

Ранее в Москве мужчина разозлился, что не успел зайти в вагон метро, и разбил окно поезда.

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