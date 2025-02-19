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В Калининграде зафиксировали снежки, которые создал ветер

Ветер и снег создали на побережье в Калининграде ветровые снежки
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ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»

Снег, ветер и температура в 0 градусов создали редкое явление на морском побережье Куршской косы под Калининградом — ветровые шары, или ветровые снежки. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«Сегодня на морском пляже можно увидеть ветровые снежки. Редкое явление», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для формирования этого явления необходимо сочетание минимум трех природных факторов: температура «ноль плюс», «крупно-пушистый» снег и ровный ветер переменных направлений. Тогда получаются именно шары, а не валики», — говорится в сообщении.

Как отметили в нацпарке, эти обыкновенные на вид снежки на самом деле очень нежные и воздушные, словно суфле, они разрушаются от прикосновения.

До этого сообщалось, что японские острова Хонсю и Хоккайдо 11 мая 2024 года стали местом наблюдения редкого природного явления. Очевидцы фиксировали северное сияние необычного голубого оттенка. Ученые из Университета Нагоя совместно с коллегами из Шведского института космической физики провели исследование этого явления.

Ранее в небе над Китаем появилось семь «солнц» из-за редкого природного явления.

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