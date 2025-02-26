Госдума поддержала петербургский закон о расселении хрущевок

Государственная Дума одобрила в первом чтении петербургские поправки к федеральному законодательству о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом заявил председатель законодательного собрания города Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что поддержка парламента является большим достижением не только законодательного собрания, но и всех жителей Санкт-Петербурга.

Бельский подчеркнул, что проект был разработан на основе предложений Общественного штаба по КТР.

В 2024 году депутаты из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесли в палату проект закона, который обязывает застройщиков в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) строить объекты транспортной и социальной инфраструктуры наравне с жилыми домами, в том числе школы, детские сады и больницы.

До этого в Минстрое РФ призвали банки поддержать российских девелоперов в первое время после завершения программы льготной ипотеки и не ужесточать им условия кредитования.

Ранее в Госдуме захотели контролировать цены на жилую недвижимость.