В Госдуме хотят обязать застройщиков строить социальные объекты в рамках КРТ

Депутаты из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесли в палату проект закона, который обязывает застройщиков в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) строить объекты транспортной и социальной инфраструктуры наравне с жилыми домами, в том числе школы, детские сады и больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в Градостроительный кодекс РФ. «В договор о КРТ включается обязательство лица <...> осуществить строительство <...> объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, объектов, предназначенных для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на такой территории», – говорится в проекте.

Один из авторов документа Сергей Колунов отметил, что законопроект призван обеспечить жителей не только домом, но и инфраструктурой.

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