В Минстрое РФ попросили банки поддержать застройщиков после отмены льготной ипотеки

Банкам следует поддержать российских девелоперов в первое время после завершения программы льготной ипотеки и не ужесточать им условия финансирования. С таким призывом выступил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. Его слова приводит РИА Новости.

Застройщики и финорганизации должны пройти ближайшие полгода бесшовно, пока рынок будет подстраиваться под новые условия, заявил Стасишин.

«Я вас хочу попросить, чтобы драмы не было, даже если где-то что-то у застройщиков по проектному финансированию будет пробиваться по ковенантам (условиям, нарушение которых должником дает кредитору право на определенные действия — прим. ред.), аккуратненько посмотреть и не заставлять застройщика что-то делать», — заключил представитель министерства.

До этого сообщалось, что крупные российские банки начали прекращать прием заявок на льготную ипотеку.

Ранее в Москве и Петербурге захотели свернуть льготную ипотеку для айтишников.