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Бывший украинский продюсер рассказал о желающих Киеву поражения соотечественниках

Продюсер Бардаш заявил, что у граждан Украины изменилось отношение к стране
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Бывший украинский продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш рассказал в беседе с «Царьградом», что у граждан Украины изменилось отношение к стране и действующей в ней власти.

Он поделился историей о неком «известном» соотечественнике, который являлся фанатом Украины.

«Нет, это осознанный человек, просто любил Украину. У него там все, он всячески это подчеркивал», — сказал продюсер, говоря о своем знакомом.

По его словам, этот мужчина изменил свою точку зрения после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) его схватили и направили на передовую. Он смог сбежать по пути на фронт. Бардаш заявил, что позднее его знакомый созвонился с ним и признался, что желает Украине полного поражения.

«То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала. Поняли, почувствовали, осознали, что происходит на самом деле. И вот — такая позиция», — добавил продюсер.

В январе 2024 года Бардаш, родившийся в Алчевске на территории Луганской народной республики, получил российский паспорт.

В мае Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила продюсеру обвинения по четырем статьям УК. Его заподозрили в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганде войны и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК применили новый способ для предотвращения бегства мобилизуемых.

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