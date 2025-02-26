В Турции задержали разыскиваемого в России преступника

В турецкой провинции Коджаэли полицейские задержали мужчину, который находится в розыске в Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство IHA.

37-летний Е.М., совершивший на территории России вооруженный разбой в составе группы лиц и разыскиваемый Интерполом, был задержан 25 февраля.

В настоящее время задержанный передан Миграционному управлению МВД Турции, которое осуществит необходимые процедуры для его экстрадиции в Россию.

10 февраля сообщалось, что следователи объявили в международный розыск Евгения Черняка, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их подразделения на сумму 1,3 млрд рублей, используя доходы от бизнеса в России.

25 января в МВД сообщили о массовых отказах России в экстрадиции преступников.

Ранее в Подмосковье задержали с кокаином противников Пабло Эскобара.