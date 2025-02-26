Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции задержали разыскиваемого в России преступника

Турецкая полиция задержала разыскиваемого в РФ преступника
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В турецкой провинции Коджаэли полицейские задержали мужчину, который находится в розыске в Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство IHA.

37-летний Е.М., совершивший на территории России вооруженный разбой в составе группы лиц и разыскиваемый Интерполом, был задержан 25 февраля.

В настоящее время задержанный передан Миграционному управлению МВД Турции, которое осуществит необходимые процедуры для его экстрадиции в Россию.

10 февраля сообщалось, что следователи объявили в международный розыск Евгения Черняка, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их подразделения на сумму 1,3 млрд рублей, используя доходы от бизнеса в России.

25 января в МВД сообщили о массовых отказах России в экстрадиции преступников.

Ранее в Подмосковье задержали с кокаином противников Пабло Эскобара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами