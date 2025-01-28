Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД заявил, что России начали массово отказывать в экстрадициях

Колокольцев: России по политическим мотивам массово отказывают в экстрадициях
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Другие страны стали массово отказывать РФ в экстрадиции преступников, заявил на встрече с главой монгольского минюста руководитель МВД России Владимир Колокольцев. Его в своем Telegram-канале цитирует официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер», — говорится в сообщении.

При этом ряд государств, включая Монголию, продолжают совместную работу с РФ в рамках Интерпола. Так, Колокольцев поблагодарил монгольскую сторону за оперативную выдачу российским правоохранителям серийной мошенницы.

В прошлом году глава МВД РФ заявлял, что покушения на теракты в стране проводятся из одного центра, в том числе с целью дестабилизации ситуации внутри государства. По словам Колокольцева, попытки ограничить международное сотрудничество российского ведомства исходят из того же источника.

Ранее МВД назвало самый безопасный регион в стране в плане киберпреступности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами