Глава МВД заявил, что России начали массово отказывать в экстрадициях

Другие страны стали массово отказывать РФ в экстрадиции преступников, заявил на встрече с главой монгольского минюста руководитель МВД России Владимир Колокольцев. Его в своем Telegram-канале цитирует официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер», — говорится в сообщении.

При этом ряд государств, включая Монголию, продолжают совместную работу с РФ в рамках Интерпола. Так, Колокольцев поблагодарил монгольскую сторону за оперативную выдачу российским правоохранителям серийной мошенницы.

В прошлом году глава МВД РФ заявлял, что покушения на теракты в стране проводятся из одного центра, в том числе с целью дестабилизации ситуации внутри государства. По словам Колокольцева, попытки ограничить международное сотрудничество российского ведомства исходят из того же источника.

Ранее МВД назвало самый безопасный регион в стране в плане киберпреступности.