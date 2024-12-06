В Подмосковье задержали с кокаином противников Пабло Эскобара

В Подмосковье задержали представителей наркокартеля Кали с 570 кг кокаина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Наркокартель Кали и Медельинский картель, получивший известность из-за своего бывшего лидера Пабло Эскобара, ведут войну, которая продолжается уже около 50 лет. Пик противостояния двух ОПГ пришелся на 80-е и 90-е годы. Члены двух группировок сводили счеты в общественных местах, в том числе на стадионе. Причиной противостояния Медельинского картеля и картеля Кали стала конкуренция за рынки сбыта в США.

В 1989 году по указанию наркобарона Пабло Эскобара взорвали Boeing 727. Картель наркобарона взял на себя ответственность за взрыв посредством анонимного звонка. На борту якобы летели пятеро полицейских информаторов, которые «сдали» органам местоположение тайного укрытия лидера картеля. Чтобы отомстить им, он и приказал взорвать самолет. Также на борту летел советник министерства юстиции Колумбии Херардо Арельяно, главный по организации экстрадиций из латиноамериканской страны в США.

Ранее суд в Колумбии разрешил охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара.