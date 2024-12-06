Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье задержали с кокаином противников Пабло Эскобара

В Подмосковье задержали с кокаином членов враждебного Эскобару наркокартеля

close
Colombian National Police

В Подмосковье задержали представителей наркокартеля Кали с 570 кг кокаина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Наркокартель Кали и Медельинский картель, получивший известность из-за своего бывшего лидера Пабло Эскобара, ведут войну, которая продолжается уже около 50 лет. Пик противостояния двух ОПГ пришелся на 80-е и 90-е годы. Члены двух группировок сводили счеты в общественных местах, в том числе на стадионе. Причиной противостояния Медельинского картеля и картеля Кали стала конкуренция за рынки сбыта в США.

В 1989 году по указанию наркобарона Пабло Эскобара взорвали Boeing 727. Картель наркобарона взял на себя ответственность за взрыв посредством анонимного звонка. На борту якобы летели пятеро полицейских информаторов, которые «сдали» органам местоположение тайного укрытия лидера картеля. Чтобы отомстить им, он и приказал взорвать самолет. Также на борту летел советник министерства юстиции Колумбии Херардо Арельяно, главный по организации экстрадиций из латиноамериканской страны в США.

Ранее суд в Колумбии разрешил охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами