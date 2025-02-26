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Аэропорт Батуми готовится принять пассажиров после обвала крыши

Аэропорт Батуми пообещали открыть к вечеру 25 февраля
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Piotr Piatrouski/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Батуми пообещали открыть к вечеру 25 февраля. Об этом пишет Sputnik Грузия со ссылкой на сообщение компании-оператора аэропорта TAV Georgia.

«Восстановление крыши, поврежденной в результате сильного снегопада, практически завершено. Поврежденная часть была демонтирована, а прилегающая территория очищена от снега», — заявил оператор.

В TAV Georgia отмечали, что решение о возобновлении рейсов будут принимать сами авиакомпании. Данные онлайн-табло аэропорта свидетельствуют о том, что он начал принимать рейсы. Также в аэропорту открыта регистрация на единственный рейс — в Сочи. При этом прибывающий рейс из Сочи задерживается на два часа.

Аэропорт Батуми работает в ограниченном режиме с 22 февраля. 26 февраля из-за сильного снегопада навес перед центральным входом аэропорта обвалился.

Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии сугробы достигали метра. Из-за непогоды в регионе не работает общественный транспорт, а также отменили занятия в школах и детских садах.

Объединение аэропортов Грузии сообщало, что все рейсы, запланированные в аэропорту Батуми на время снегопада, принимает Международный аэропорт Кутаиси, который работает в обычном режиме. Рейсы туда выполняют беспрепятственно. Службы аэропорта проводят противообледенительные процедуры самолетов. Также работники обрабатывают взлетно-посадочную полосу и трапы специальной жидкостью.

Ранее в Чикагском аэропорту едва не произошло столкновение лайнера с частным самолетом.

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