Снегопад повредил здание аэропорта в Батуми

Снегопад повредил крышу у центрального входа Батумского аэропорта. Об этом сообщили радио «Sputnik Грузия» на горячей линии аэропорта.

По данным корреспондентов, в инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты восстанавливают поврежденные части крыши.

Накануне Объединение аэропортов Грузии сообщило, что все рейсы, запланированные в аэропорту Батуми на время снегопада, принимает Международный аэропорт Кутаиси, который работает в обычном режиме. Рейсы туда выполняют беспрепятственно. Службы аэропорта проводят противообледенительные процедуры самолетов. Также работники обрабатывают взлетно-посадочную полосу и тропы специальной жидкостью.

Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии сугробы достигали метра. Из-за непогоды в регионе не работает общественный транспорт, а также отменили занятия в школах и детских садах.

По прогнозам синоптиков, в Западной Грузии 25 февраля будет ухудшение погоды. На море может быть шторм в 4-6 баллов, а на Колхидской низменности температура ночью опустится до -4...-6℃.

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