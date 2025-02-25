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В Грузии отменили поезда из-за снегопада

«Грузинская железная дорога» сообщила об отмене поездов из-за снегопада
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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Компания «Грузинская железная дорога» отменила часть рейсов, которые должны были состояться 25 и 26 февраля, из-за снегопада на западе Грузии. Об этом сообщает издание «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление компании.

Так, временно не будут курсировать пассажирские поезда между Хашури и Зестафони, Кутаиси и Батуми, Батуми и Озургети, Тбилиси и Батуми, Тбилиси и Зугдиди, Поти и Тбилиси.

«Пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов. Рейсы «Грузинской железной дороги» возобновятся, как только улучшится метеорологическая ситуация», – сказано в сообщении.

25 февраля сообщалось, что снегопад повредил здание аэропорта в Батуми.

Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии сугробы достигали метра. Из-за непогоды в регионе не работает общественный транспорт, а также отменили занятия в школах и детских садах.

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