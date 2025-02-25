Ветеринары рассказали о состоянии кошки, выброшенной со скалы в Крыму

Кошка Муся, выжившая после того, как посетитель сбросил ее с обрыва архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС рассказал ветеринар Светлана Власенко, осмотревшая животное.

По ее словам, когда кошку достали и она была у волонтеров — чувствовала себя хорошо.

Власенко подчеркнула, что состояние когтей животного свидетельствует о том, что оно приземлилось в воду. Если бы кошка попала на скалу, то когти были бы в сорванном состоянии, а они все визуально целые, остренькие.

Ветеринар подчеркнула, что в настоящий момент Муся проходит лечение, она пережила стресс, но кошке ничего не угрожает.

23 февраля сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что мужчине, выбросившему кошку, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В ближайшее время будет проведена экспертиза на его вменяемость.

Фигурант в ходе опроса рассказал, что кошка сопротивлялась, когда он взял ее на руки. Посетитель замка признался, что выбросил животное за то, что оно вырывалось. Свой поступок он не смог объяснить.

Ранее появились кадры спасения кошки Муси.