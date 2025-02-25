Московская студентка вынесла из дома валюту и украшения на 5,7 млн рублей из-за аферистов

В Москве девушка отдала мошенникам валюту и украшения на 5,7 млн рублей

Студентка из Москвы поверила мошенникам и отдала им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала сама 19-летняя девушка, аферисты связались с ней через мессенджеры. По их словам, деньги семьи и украшения якобы находились в опасности, и, чтобы спасти ценности, студентка должна была передать их курьеру.

Пострадавшая последовала инструкциям. Доставщику она отдала более €41 тысячи, более двух тысяч долларов и украшения на 1,6 миллиона рублей.

«Материальный ущерб превысил 5,7 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и особо крупном размере.

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