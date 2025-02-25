Жительница Ярославля продала квартиру из-за мошенников, но смогла ее вернуть

В Ярославле суд помог женщине вернуть квартиру, которую она продала после разговора с аферистами. Об этом сообщает прокуратура региона.

Аферисты связались с 62-летней женщиной и заявили, что кто-то продал ее квартиру. Чтобы вернуть ее, хозяйка должна была сама совершить еще одну сделку купли-продажи жилья, при этом стоимость была ниже рыночной.

Полученные деньги пострадавшая отправила мошенникам, и позже поняла, что ее обманули.

Экспертиза подтвердила, что в момент продажи владелицей квартиры манипулировали, такая сделка по закону считается недействительной. Суд встал на сторону хозяйки жилья и не позволил ее выселить.

«По факту мошенничества при продаже квартиры возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

До этого в Москве школьник отдал аферистам 200 миллионов рублей, которые нашел дома. Мошенники убедили подростка в том, что неизвестные получили доступ к счетам его семьи и отправляли деньги террористическим организациям.

В результате юноша сам вскрыл один из сейфов, затем вызвал специалистов и с их помощью открыл еще несколько. Все средства он отдал аферистам.

Ранее в Москве студент колледжа украл у пенсионеров 17,3 млн рублей.