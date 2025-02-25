Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Ярославля продала квартиру из-за мошенников, но смогла ее вернуть

В Ярославле женщина едва не лишилась квартиры из-за мошенников
close
Shutterstock

В Ярославле суд помог женщине вернуть квартиру, которую она продала после разговора с аферистами. Об этом сообщает прокуратура региона.

Аферисты связались с 62-летней женщиной и заявили, что кто-то продал ее квартиру. Чтобы вернуть ее, хозяйка должна была сама совершить еще одну сделку купли-продажи жилья, при этом стоимость была ниже рыночной.

Полученные деньги пострадавшая отправила мошенникам, и позже поняла, что ее обманули.

Экспертиза подтвердила, что в момент продажи владелицей квартиры манипулировали, такая сделка по закону считается недействительной. Суд встал на сторону хозяйки жилья и не позволил ее выселить.

«По факту мошенничества при продаже квартиры возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

До этого в Москве школьник отдал аферистам 200 миллионов рублей, которые нашел дома. Мошенники убедили подростка в том, что неизвестные получили доступ к счетам его семьи и отправляли деньги террористическим организациям.

В результате юноша сам вскрыл один из сейфов, затем вызвал специалистов и с их помощью открыл еще несколько. Все средства он отдал аферистам.

Ранее в Москве студент колледжа украл у пенсионеров 17,3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами