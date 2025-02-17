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В Торонто пассажирский самолет перевернулся при посадке, есть пострадавшие

В аэропорту Торонто при посадке опрокинулся самолет

В аэропорту канадского Торонто самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся во время посадки, передает CP24.

Как уточняет телеканал, лайнер прибыл из Миннеаполиса. После крушения на место прибыли аварийные бригады, врачи и полиция. Все пассажиры самолета и члены экипажа были обнаружены. Сейчас аэропорт приостановил свою работу.

По данным медиков, в результате инцидента пострадали как минимум восемь человек. Подробностей об их травмах пока нет.

17 августа 2024 года в Ленинградской области начинающий пилот не справился с управлением и посадил самолет на крышу. Это произошло на аэродроме в деревне Гостилицы Ломоносовского района. После тренировочного полета самолет зацепил крылом землю, затем ударился о нее носовой частью и опрокинулся, но повреждений не получил. Причиной случившегося стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее самолет упал на автобус с людьми в Бразилии.

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