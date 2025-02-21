Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчины избили приятеля во время застолья и изнасиловали его бутылкой в российском городе

В Сарове мужчины жестоко избили приятеля и изнасиловали его бутылкой
close
Depositphotos

В Сарове алкогольное застолье закончилось жестоким избиением и изнасилованием бутылкой. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Весь Саров».

Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Шевченко. Там трое мужчин распивали алкогольные напитки, однако в какой-то момент между ними случилась ссора.

В результате двое набросились на третьего и жестоко избили его. Затем агрессоры изнасиловали 42-летнего приятеля при помощи бутылки.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Подробной информации о травмах, которые он получил, не поступало.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали двух мужчин в возрасте 35 и 38 лет.

Ранее петербуржец терроризировал пожилую соседку по коммуналке и надругался над ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами