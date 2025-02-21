Мужчины избили приятеля во время застолья и изнасиловали его бутылкой в российском городе

В Сарове мужчины жестоко избили приятеля и изнасиловали его бутылкой

В Сарове алкогольное застолье закончилось жестоким избиением и изнасилованием бутылкой. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Весь Саров».

Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Шевченко. Там трое мужчин распивали алкогольные напитки, однако в какой-то момент между ними случилась ссора.

В результате двое набросились на третьего и жестоко избили его. Затем агрессоры изнасиловали 42-летнего приятеля при помощи бутылки.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Подробной информации о травмах, которые он получил, не поступало.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали двух мужчин в возрасте 35 и 38 лет.

Ранее петербуржец терроризировал пожилую соседку по коммуналке и надругался над ней.