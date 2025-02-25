Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров показал кадры боя с ВСУ у границы России в Белгородской области

Кадыров опубликовал видео боя российских военных с ВСУ у Белгородской области

Батальон имени Шейха Мансура совместно с российскими подразделениями ведет бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сопроводив заявление видеозаписью с операторами беспилотников.

На кадрах, опубликованных Кадыровым, бойцы батальона с помощью БПЛА сбрасывают боеприпасы на укрытия украинской пехоты. По словам главы Чечни, подразделение обеспечивает охрану границы, проводя круглосуточную аэроразведку для обнаружения и уничтожения целей.

«Операторы эффективно нейтрализуют живую силу и укрепления противника, нанося ему значительный урон», — подчеркнул он.

Кадыров также пожелал военным успехов.

«Желаю удачной охоты нашим воинам», — написал он.

23 февраля Кадыров заявил, что Чечня всегда была и остается в авангарде защитников России. По словам Кадырова, военнослужащие из Чечни активно участвуют в специальной военной операции, выполняют поставленные задачи и ценятся командованием. Он отметил, что чеченские бойцы, как и их предшественники, продолжают защищать безопасность России. Чеченский народ в любое время готов встать на защиту Родины, ее суверенитета и целостности, подчеркнул он.

Ранее Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами