Кадыров показал кадры боя с ВСУ у границы России в Белгородской области

Батальон имени Шейха Мансура совместно с российскими подразделениями ведет бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сопроводив заявление видеозаписью с операторами беспилотников.

На кадрах, опубликованных Кадыровым, бойцы батальона с помощью БПЛА сбрасывают боеприпасы на укрытия украинской пехоты. По словам главы Чечни, подразделение обеспечивает охрану границы, проводя круглосуточную аэроразведку для обнаружения и уничтожения целей.

«Операторы эффективно нейтрализуют живую силу и укрепления противника, нанося ему значительный урон», — подчеркнул он.

Кадыров также пожелал военным успехов.

«Желаю удачной охоты нашим воинам», — написал он.

23 февраля Кадыров заявил, что Чечня всегда была и остается в авангарде защитников России. По словам Кадырова, военнослужащие из Чечни активно участвуют в специальной военной операции, выполняют поставленные задачи и ценятся командованием. Он отметил, что чеченские бойцы, как и их предшественники, продолжают защищать безопасность России. Чеченский народ в любое время готов встать на защиту Родины, ее суверенитета и целостности, подчеркнул он.

Ранее Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине.