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На Урале вор попал под машину, убегая с места преступления

В Свердловской области мужчину настигла мгновенная карма после кражи
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Depositphotos

В Свердловской области мужчина совершил кражу и попал под машиину. По информации Ural Mash, инцидент произошел в поселке Сарапулка под Екатеринбургом.

В Telegram-канале сообщается, что пострадавший работал грузчиком в продуктовом магазине. Недавно он решил своровать помидоры, разложил их по карманам штанов и куртки, а часть спрятал в капюшон.

Далее он покинул рабочее место и побежал домой, но поскользнулся на льду и угодил под колеса. Похищенные овощи превратились в месиво, а вору пришлось самостоятельно добираться до больницы. Пострадавший отделался ушибами и ссадинами.

До этого рязанец заменил жену в цветочном магазине и украл деньги из кассы. Он купил на них спиртное и вернулся домой. Подозреваемого в краже задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина уже не раз был судим за аналогичные преступления.

Ранее вора, который избил продавщицу из-за двух журналов, арестовали в Петербурге.

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