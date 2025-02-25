В Рязани мужчина заменил жену в цветочном магазине и украл деньги из кассы

Ранее судимый житель Рязани может получить пять лет колонии за кражу денег из цветочного магазина, где работала его жена. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился 34-летний владелец цветочного павильона, мужчина пришел утром на работу и увидел, что в торговом зале нет продавца, дверь заперта, а из кассы похищена выручка.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне в павильоне должна была работать продавец — 36-летняя рязанка. Оперативники установили, что накануне она была дома, приглядывала за больным ребенком и отправила в магазин супруга. 37-летний мужчина забрал деньги из кассы, купил на них спиртное, запер магазин и вернулся домой. Подозреваемого в краже задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что рязанец ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга безработный не смог купить алкоголь и устроил дебош в магазине. Он выхватил пневматический пистолет и пять раз выстрелил в воздух, а затем распылил перцовый баллончик в лицо охраннику, который пытался его задержать.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, который украл два журнала и сломал продавцу плечо.