Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Рязани мужчина заменил жену в цветочном магазине и украл деньги из кассы

В Рязани мужчина украл выручку из кассы цветочного магазина
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Ранее судимый житель Рязани может получить пять лет колонии за кражу денег из цветочного магазина, где работала его жена. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился 34-летний владелец цветочного павильона, мужчина пришел утром на работу и увидел, что в торговом зале нет продавца, дверь заперта, а из кассы похищена выручка.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне в павильоне должна была работать продавец — 36-летняя рязанка. Оперативники установили, что накануне она была дома, приглядывала за больным ребенком и отправила в магазин супруга. 37-летний мужчина забрал деньги из кассы, купил на них спиртное, запер магазин и вернулся домой. Подозреваемого в краже задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что рязанец ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга безработный не смог купить алкоголь и устроил дебош в магазине. Он выхватил пневматический пистолет и пять раз выстрелил в воздух, а затем распылил перцовый баллончик в лицо охраннику, который пытался его задержать.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, который украл два журнала и сломал продавцу плечо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами