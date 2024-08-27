Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 7 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей сервис для публикации фотографий Pinterest (Pinterest Europe Limited). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.с т.13.50 КоАП РФ (повторное несоблюдение «мер по ограничению доступа к информации»). Сервису назначен штраф в размере 7 млн рублей.

В прошлый раз суд штрафовал Pinterest в начале августа по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнении предписания Роскомнадзора). Тогда компании назначили административный штраф в размере 4 млн рублей.

Pinterest является социальным интернет-сервисом и фотохостингом, который позволяет пользователям в онлайн-режиме добавлять изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

Ранее в РФ оштрафовали Google на 5 миллионов рублей.