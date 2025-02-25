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В дептрансе Москвы назвали две главные проблемы велокурьеров для дорожного движения

В мэрии Москвы назвали езду по пешеходной зоне главной проблемой велокурьеров
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководитель проектов новой мобильности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Полина Стасюк заявила, что курьеры на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) часто передвигаются по проезжей части, а также превышают максимальную для велосипедов скорость движения. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В части превышения скорости — на 1 мая мы ожидаем, что все компании установят специальные ограничительные скорости на велосипедах для того, чтобы на техническом уровне предотвратить возможные превышения», — сказала Стасюк в рамках круглого стола в Мосгордуме.

Она отметила, что для отслеживания перемещения по тротуарам установлены камеры. Стасюк указала, что часть работы по обучению курьеров должна проводиться на постоянной основе. Она подчеркнула, что это важная общая задача как для города, так и для бизнеса.

24 февраля сообщалось, что полиция Москвы с начала 2025 года выписала четыре тысячи штрафов курьерам служб доставки, которые передвигаются по городу на электровелосипедах.

В дептрансе Москвы подчеркнули, что контролируют все поездки курьеров по камерам, передавая информацию о нарушителях в сервисы доставки. С 1 мая, напомнили в департаменте, доставщикам будет запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч.

25 февраля стало известно, что депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект обращения к министру транспорта России, в соответствии с которым предлагается ввести ряд ограничений для движения курьеров на электровелосипедах, в том числе по тротуарам.

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