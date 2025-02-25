В Ставрополе женщина сбила девочку и предложила ее семье iPhone 13 за молчание

Жительница Ставрополя устроила ДТП и предложила семье жертвы iPhone за молчание, сообщает РЕН ТВ.

Недавно 15-летнюю Екатерину Куликову, идущую по пешеходному переходу в капюшоне и с телефоном в руках, сбила белая иномарка. Машина буквально проехалась по ногами школьницы и скрылась с места ДТП. Очевидцы вызвали скорую, и пострадавшая попала в больницу с серьезными травмами.

Через несколько дней с матерью Екатерины связалась некая Каринэ Аракелова, она призналась, что была за рулем автомобиля, и в качестве компенсации предложила семье новый iPhone 13 взамен разбитого. При этом родители девушки должны были подписать уже составленную ею расписку, в которой бы они отказались от дальнейших разбирательств и прочих претензий. Предложение Аракеловой родные Екатерины расценили как насмешку, а ее мать попросила помощи в реабилитации.

Виновница ДТП возмещать расходы на лечение отказалась и пропала. Женщина продолжает скрываться, пока в ее отношении проводится административное расследование. Также устаналивается степень тяжести травм пострадавшей, по результатам эккспертизы может быть взбуждено уголовное дело.

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