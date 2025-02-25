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Пожилого канадца оштрафовали за автомобильную аварию, совершенную 65 лет назад

Канадец получил крупный штраф за ДТП, совершенное 65 лет назад
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Pixabay

В Канаде мужчина получил крупный штраф за устроенную им аварию в 1960 году. Об этом сообщает carscoops.com.

Мужчина узнал о наказании после небольшого ДТП в декабре 2024 года. После инцидента ему необходимо было пересдать экзамен на вождение, однако местные власти приостановили действие его прав до уплаты штрафа в размере 4,6 тыс. канадских долларов (285 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Отмечается, что мужчина неоднократно продлевал действие своих прав, но об аварии, произошедшей 65 лет назад и о штрафе никогда не слышал. Сейчас он ищет адвоката, чтобы оспорить штраф.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее автомобили футбольного клуба «Анжи» получили 500 штрафов за нарушение ПДД.

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