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Водитель приставал к клиентке, избил ее и вытащил на дорогу после отказа

В Нижнем Новгороде девушка обвинила таксиста в домогательствах
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Shutterstock

В Нижнем Новгороде 22-летняя клиентка заявила о домогательствах со стороны таксиста. Об этом сообщает NewsNN.

Как рассказала сама пострадавшая, инцидент произошел 22 февраля. Во время поездки водитель приставал к ней, пытаясь поцеловать.

Пассажирка отказала ему, после чего мужчина якобы ударил ее по лицу и остановился. Затем он вытащил девушку за ноги из машины прямо на проезжую часть.

«В салоне, предположительно, остались вещи пострадавшей», – сообщается в публикации.

После произошедшего пассажирка обратилась в полицию. Подозреваемым оказался 47-летний уроженец зарубежья, который уже получил гражданство России. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве таксист приставал к шестилетнему сыну клиентки. Женщина с мальчиком ехала из Красногорска в Москву, но в какой-то момент они остановились, и пассажирка вышла по делам. Вернувшись, она застала водителя целующим ее ребенка.

Ранее в Красноярске таксист отказался везти незрячего пассажира с собакой-поводырем.

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