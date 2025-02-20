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Таксист поцеловал ребенка клиентки в губы во время короткой остановки в Москве

В Москве таксист домогался 6-летнего мальчика, которого мать оставила в машине
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Москве таксист домогался ребенка, которого пассажирка на время оставила в машине. Об этом 19 февраля сообщила Общественная Служба Новостей.

Недавно жительница Красногорска вызвала такси до Москвы и отправилась в столицу вместе с шестилетним сыном. Поведение водителя во время поездки ничем не смутило женщину, и она ненадолго вышла из машины по делам, оставив ребенка в салоне.

Вернувшись через несколько минут, клиентка заметила, что таксист целует ее сына в губы. Возмущенная мать забрала ребенка и обратилась в полицию. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, извращенца объявили в розыск.

До этого неизвестный домогался 12-летней школьницы на эскалаторе в петербургском метро. Мужчина, на вид которому было 25–30 лет, заговорил с жертвой, и несовершеннолетняя обратила внимание на то, что он сильно заикается. Незнакомец предложил девочке заняться оральным сексом, но ей удалось сбежать.

Ранее семью из Подмосковья, обвинившую учителя 10-летней дочери в педофилии, затравили соседи.

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