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В Красноярске таксист отказался везти незрячего пассажира с собакой-поводырем

В Красноярске служба такси заплатит за отказ везти инвалида с собакой-поводырем
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Shutterstock

Управление Роспотребнадзора Красноярского края помогло инвалиду по зрению добиться компенсации морального вреда за отказ в поездке из-за собаки-поводыря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незрячий красноярец попросил приятеля вызвать ему Яндекс Такси, при заказе авто мужчина указал, что в салоне машины будет находиться собака-поводырь. Однако водитель, прибывший на вызов, отказался брать пса в салон авто. Пассажир обратился в управление Роспотребнадзора и заявил о нарушении своих прав.

«Перевозчик, приняв заказ на оказание услуги, заключил с потребителем договор на определенных условиях (перевозка в сопровождении собаки-проводника) и не имел права его отменять», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Управление обратилось в суд с иском о компенсации красноярцу морального вреда в размере пяти тысяч рублей, кроме того, предприниматель привлечен к административной ответственности и должен выплатить штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге таксиста облили перцовым газом за отказ нарушать ПДД.

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