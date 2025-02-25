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В Москве вынесли приговор рейдеру за попытку захвата агрокомплекса «Кущевский»

В Москве рейдеру Чебанову дали 14 лет за попытку захвата агрокомплекса Кущевский
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Преображенский районный суд Москвы принял решение отправить участника организованного преступного сообщества Олега Чебанова в колонию строгого режима на 14 лет за попытку захвата агрокомплекса «Кущевский». Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

В суде выяснилось, что преступное сообщество планировало присвоить активы агрокомплекса на сумму свыше 1 млрд рублей. Для реализации своих планов участники сообщества собирались контролировать процедуру банкротства агрокомплекса и права аренды на земельные участки.

Чебанов возглавил одну из финансовых ячеек преступного сообщества не позднее мая 2019 года. В суде установили, что он согласовывал суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации.

Мужчину признали виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) и покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Также ему предстоит выплатить штраф в размере 155 млн 710 тыс. рублей.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Создание преступного сообщества» в отношении теневого «короля» Сочи Рубена Татуляна. По данным канала «112», Татулян в 1998 году создал настоящую криминальную империю, в которую лично набирал и вооружал бандитов. Сообщалось, что его многоступенчатая ОПГ занималась рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом. В числе преступных деяний группировки упоминается захват пансионата «Весна» путем угрозы жизни. За рубеж Татулян бежал после 2017 года из-за начала уголовного преследования.

Ранее СК предъявил обвинение двум участникам профессорской ОПГ в Приморье.

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