Двое участников университетской банды в Приморье получили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинение двум участникам ОПГ экс-ректора ВГУЭС. Об этом сообщается на сайте управления ведомства в Приморском крае.

Обвинения получили фигуранты Светлана Ширшикова и Иннокентий Лазарев.

По данным следствия, за период с 1996 по 2024 год фигуранты дела похитили через подконтрольные юридические лица 16 объектов имущества министерства науки и высшего образования Российской Федерации путем заключения мнимых сделок, формировавших задолженность вуза перед аффилированными ему подставными организациями.

До этого следователи СКР по Приморскому краю выявили новые факты преступной деятельности бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева.

По данным следователей, длительное время функционировала схема обмана студентов. Сотрудники аффилированной организации заключали договоры с учащимися на предоставление услуг в области дополнительного образования. В результате студенты или их законные представители осуществляли платежи за обучение, считая, что они оплачивают высшее образование в ВГУЭС, однако средства направлялись на счета под контролем данной организации.

Ранее преподаватель российского вуза выманила полмиллиона рублей у студентов из Африки.