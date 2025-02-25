В городе Полтаве на северо-востоке Украины демонтировали мемориальную доску в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко. Это следует из документа исполнительного комитета Полтавской городской администрации, опубликованного агентством Укринформ.

«Демонтирована доска А. Макаренко со стены жилого дома по улице Семена Антонца, 10», — говорится в документе администрации.

Сообщается, что в Полтаве планируют демонтировать еще две мемориальные доски в честь советского педагога.

Тем временем, как сообщил агентству представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олега Пустовгара, в регионе насчитывалось 26 улиц, названных в честь Макаренко. Также три учебных заведения в области продолжают носить имя знаменитого педагога и писателя.

До этого в Измаиле в Одесской области Украины демонтировали памятник бывшему градоначальнику, генералу Российской империи Сергею Тучкову. Монумент отправили на хранение в безопасное место, а после окончания военного конфликта с Россией его планируют выставить в музее, однако в каком именно — не уточняется.

Ранее парламент Эстонии отказался демонтировать «Бронзового солдата».