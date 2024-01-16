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Парламент Эстонии отказался демонтировать «Бронзового солдата»

Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже установленных при СССР памятников

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Олег Ласточкин/РИА Новости

Парламент Эстонии отклонил разработанный Консервативной народной партией (EKRE) законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, известному также как «Бронзовый солдат». Об этом сообщает ERR.

«Парламент отклонил в первом чтении инициированный фракцией EKRE законопроект, согласно которому все так называемые «красные памятники», установленные при советской власти, включая «Бронзового солдата», должны быть немедленно демонтированы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поддержали инициативу всего 14 депутатов из 101, а 54 избранника высказались против. Еще 21 депутат не стал голосовать.

В пояснительной записке к законопроекту представители EKRE утверждали, что перенос «Бронзового солдата» из центра Таллинна на военное кладбище «ничего не изменил».

Также депутаты отмечали, что внутри страны имеются «враждебно настроенные к независимости Эстонии лица», которые «продолжают праздновать победу Кремля», подразумевая сохранение советских памятников.

Тем временем в Болгарии депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать монумент солдату советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве.

По их мнению, его нужно перенести в Музей социалистического искусства в Софии. Детальное обсуждение инициативы запланировано на 17 января.

Ранее в Госдуме призвали власти болгарского Пловдива не сносить памятник «Алеша».

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