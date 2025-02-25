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Переехавшая в Дубай россиянка рассказала, во сколько там обходится медицина

Переехавшая в Дубай москвичка пожаловалась на медицину после капельницы за $1000
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Gerry Broome/AP

Переехавшая в Дубай москвичка пожаловалась на медицину после капельницы за $1000 (около 80 тысяч рублей). Об этом опыте она рассказала «Ленте.ру».

Однажды россиянке пришлось вызвать скорую. Медики оказали ей помощь, поставив капельницу с парацетамолом. Именно за нее москвичка отдала $1000.

После этого она рекомендует всем, кто переехал в Дубай, покупать медицинскую страховку. По ее словам, она обойдется примерно в эту же сумму на целый год. Без страховки обращение к врачу и лечение будут стоить гораздо дороже, отметила россиянка.

Накануне сообщалось, что обезьяна напала на россиянку на Бали и прокусила ей руку. 36-летняя Ануш в феврале полетела в командировку на Бали и пошла в парк обезьян. Когда женщина фотографировалась с обезьяной, тут же подошла еще одна, побольше, и укусила ее за руку три раза.

По словам пострадавшей, она приехала на Бали в первый раз и была не в курсе агрессивного поведения обезьян и прививок от заболеваний, которые могут переносить эти животные. Теперь женщина боится, что заразилась бешенством. Она отметила, что как только вернется в Москву, пройдет обследование.

Ранее в Красноярском крае собака прокусила ребенку нос.

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