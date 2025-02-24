Обезьяна напала на россиянку на Бали и прокусила ей руку

На Бали на россиянку напала обезьяна и укусила в руку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как выяснил канал, 36-летняя Ануш в феврале полетела в командировку на Бали и пошла в парк обезьян. Когда женщина фотографировалась с обезьяной, тут же подошла еще одна, побольше, и укусила россиянку за руку три раза.

«Россиянка старалась не паниковать и не выхватывать руку, чтобы не спровоцировать остальных обезьян. В самом парке ей дали лишь спиртовую салфетку, чтобы обработать рану», — говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, она приехала на Бали в первый раз и была не в курсе о поведении обезьян и прививках от заболеваний, которые могут переносить эти животные. Теперь женщина боится, что заразилась бешенством. Она отметила, что как только вернется в Москву, пройдет обследование.

В январе московские медики спасли пациентку, покусанную обезьяной во время отдыха в Китае. Во время новогодних праздников в больницу обратилась девушка из Зеленограда, которую во время экскурсии в китайской провинции Хайнань укусила обезьяна. До этого в медпункте на острове ей обработали раны и направили в госпиталь на первую вакцинацию. Однако по пути домой у нее все равно покраснела и распухла рука — пострадавшая испугалась и сразу после прибытия из аэропорта отправилась в медучреждение.

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