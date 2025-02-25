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МВД возбудило дело о хищении российских вагонов на Украине на $1,1 млрд

РБК: МВД возбудило дело о пропавших на Украине грузовых вагонах из России
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Depositphotos

Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело по статье об отмывании или легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По информации издания, дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Это произошло после того, как Украина в феврале 2022 года завладела находившимися на территории страны грузовыми вагонами собственников из России и Белоруссии.

По данным компаний-операторов, на территории Украины находилось более 17 тыс. вагонов. Их общая стоимость оценивается в $1,1 млрд. Вагоны были арестованы в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

В марте 2022 года компания «Укрзализныця» запустила процесс национализации российских вагонов, находящихся на территории Украины. По ее данным, под меру попадали 3 тыс. единиц транспорта.

В феврале 2023 года на Украине арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». По информации СБУ, арест был наложен на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства.

Ранее на Украине начали уголовное уголовное преследование Порошенко.

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