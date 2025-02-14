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На Украине начали уголовное преследование Порошенко

На Украине возбудили уголовное дело в отношении Порошенко и Медведчука
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Piotr Molecki/AP

На Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-спикера Рады и лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, а также еще трех лиц, находящихся под санкциями, введенными президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на заявление офиса Генерального прокурора Украины.

Также уголовное производство начато в отношении олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Всем им вменяются тяжкие и особо тяжкие преступления.

13 февраля Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против Порошенко и других упомянутых выше лиц. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Позднее Зеленский допустил снятие санкций с Порошенко при условии, что он вернет миллиарды в бюджет.

Ранее Захарова назвала украинские санкции против Порошенко «жабагадюкингом».

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