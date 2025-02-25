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Суд арестовал девушку за испорченные стенды на фотовыставке «Вместе к Победе»

Суд в Петербурге арестовал виновную в порче стендов на выставке «Вместе к Победе»
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Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга арестовал Ариадну Литвинову, оставившую надписи на стендах фотовыставки «Вместе к Победе». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Известно, что обвиняемая написала лозунги, которые могли быть оскорбительными для участников СВО.

Девушку арестовали на месяц. Ранее по этому же инциденту ее привлекли по административной статье о «публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ». Ей выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

Сумму ущерба, нанесенного Литвиновой, оценили в 135 тысяч рублей.

До этого в управлении Следственного комитета в Приморье сообщили о возбуждении уголовного дела после появления надписи Akosh+Sasha на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса (повреждение памятников, увековечивающих память защитников Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

Позже во Владивостокской крепости объяснили, почему не заметили вандала с аэрозольным баллончиком.

Ранее в Ессентуках хулиган срезал патриотический баннер в честь 80-летия Победы.

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