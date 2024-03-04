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Из-за надписи на памятнике во Владивостоке возбудили уголовное дело

СК Приморья возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

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Следственный комитет Приморского края возбудили уголовное дело в отношении неизвестного, который оставил краской надпись на Поспеловской батарее Владивостокской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях нашли публикацию, где на видео неизвестный с помощью аэрозольного баллончика нанес надпись на памятнике «Батарея Поспеловская». В отношении него завели уголовное дело по статье «Повреждение памятника», отметили в СК.

Следователи осмотрели место преступления и нашли тот самый пустой аэрозольный баллончик.

Архитектурный ансамбль «Батарея Поспеловская» во Владивостоке входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899-1903 годов.

До этого в Калининграде выбрали меру пресечения для туристов, которые осквернили Вечный огонь. За осквернение Вечного огня суд отправил под домашний арест 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего мужчину из Екатеринбурга. Мера пресечения будет действовать до 27 апреля.

Ранее лыжник закидал снегом Вечный огонь в Великом Устюге и попал на видео.

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