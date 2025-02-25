Мошенники адаптировали свои схемы под молодежь

Мошенники, притворяясь сотрудниками деканата, начали звонить студентам и красть их аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом россиян предупредили в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Мошенник звонит студенту, притворяется сотрудником деканата и требует проверить их регистрацию в университетском сервисе. После этого они просят назвать код для авторизации из СМС. На самом деле этот код дает доступ к аккаунту «Госуслуг» человека.

После получения данных мошенники направляют заявки в банки на получение кредитов. Подобные случаи уже были зафиксированы в нескольких российских городах.

Недавно россиянам сообщили, что злоумышленники начали отправлять гражданам рассылку под видом сотрудников Росреестра для оплаты госпошлины. Переход по внешней ссылке может привести к проникновению вредоносной программы на устройство, что приводит к краже персональных данных и денежных средств пострадавшего.

Ранее доктор технических наук поверил в «декларацию средств» и отдал аферистам 9 млн рублей.