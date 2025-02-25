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«Это просто бомба»: названа самая вредная начинка для блинов

Диетолог Капустина: сгущенка с маслом – это самая вредная начинка для блинов
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MSPhotographic/Shutterstock/FOTODOM

Традиционно на Масленицу россияне готовят блины. Чтобы сделать это блюдо наименее вредным, важно правильно подойти к выбору начинки. При неправильном подходе она может повысить калорийность блинов в несколько раз, предупредила врач-диетолог Алена Капустина в беседе с RuNews24.ru.

Самой вредной для блинов врач назвала сладкую начинку на основе сгущенки и сливочного масла.

«Сочетание большого количества сахара и насыщенных жиров – это бомба замедленного действия для вашей фигуры и здоровья, — заявила диетолог. — Эта начинка содержит огромное количество калорий, провоцирует скачки сахара в крови и способствует отложению жира».

Эти продукты сами по себе крайне калорийны, из-за чего не рекомендуется их смешивать. Большое количество сахара приводит к резкому скачку глюкозы в крови. При этом жиры, которые содержатся в масле, повышают холестерин, что грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила врач.

Намного предпочтительнее приготовить блины с нежирным творогом, так как это сделает блюдо полезным, обогатив его кальцием и белками. Использование фруктов, ягод, позволит добавить блинам витаминов и антиоксидантов, а также клетчатку, которая необходима организму. Использование в виде начинки грибов и овощей, например – капусты, моркови – делает блюдо низкокалорийным, отметила Капустина.

Любителям сладкого врач посоветовала выбрать в качестве начинки натуральный мед, фруктовое пюре или немного домашнего варенья.

Еще один полезный вариант – это мясо или рыба, а также зелень – укроп, петрушка, лук. Все это добавит блюду вкуса, но при этом не утяжелит его, заключила диетолог.

Напомним, исследователи выяснили, что большинство россиян (72%) пекут блины на Масленицу на молоке. Еще 21% опрошенных признались, что предпочитают делать блины на кефире, потому что они выходят более тонкими, ажурными и имеют особый, кисловатый привкус, 5% — пекут их на воде.

Ранее врач объяснила, почему нельзя объедаться блинами на Масленицу.

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