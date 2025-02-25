Россияне ответили, на чем они обычно пекут блины

Большинство (72%) россиян пекут блины на Масленицу на молоке, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,4 тыс. человек.

«Самые вкусные — это дрожжевые на молоке. Пеку их много лет подряд именно на Масленицу по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище», поверьте, лучшего рецепта не нашла», — поделилась участница опроса.

Еще 21% опрошенных признались, что предпочитают делать блины на кефире, потому что они выходят более тонкими, ажурными и имеют особый, кисловатый привкус, 5% — пекут их на воде.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что делают тесто на топленом молоке, сливках, смешивают молоко с водой или с кефиром.

Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что здоровому человеку с активным образом жизни в среднем рекомендуется в день съедать не более двух-трех блинов. Чтобы лакомиться этим блюдом без вреда здоровью и фигуре, нужно выбирать правильные начинки, а в тесто следует добавить клетчатку — например, в виде псиллиума.

Ранее диетолог рассказала, какая порция блинов не навредит фигуре.