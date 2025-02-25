Врач объяснила, почему нельзя объедаться блинами на Масленицу

Блины могут негативно отразиться на здоровье, в том числе вызвать панкреатит и проблемы с поджелудочной железой, если есть их на Масленицу в большом количестве. Об этом «Радио 1» рассказала врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели, и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырем и серьезным последствиям», — предупредила эксперт.

По ее словам, избыток блинов может отразиться и на фигуре. Поэтому мужчинам за раз лучше есть не более трех штук, женщинам — двух, уточнила Дианова. Начинки для них лучше выбирать из фруктов или белка.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого рассказала «Газете.Ru», что чаще всего в блины добавляют сгущенку, варенье, шоколадную пасту или просто масло с сахаром. Однако такие начинки могут легко превратить завтрак в калорийную бомбу, которая не принесет ни пользы, ни длительного насыщения, предупредила она.

Ранее врач рассказала о самой вредной начинке для блинов на Масленицу.