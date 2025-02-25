Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему нельзя объедаться блинами на Масленицу

Врач Дианова: большое количество блинов может вызвать панкреатит
close
MSPhotographic/Shutterstock/FOTODOM

Блины могут негативно отразиться на здоровье, в том числе вызвать панкреатит и проблемы с поджелудочной железой, если есть их на Масленицу в большом количестве. Об этом «Радио 1» рассказала врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели, и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырем и серьезным последствиям», — предупредила эксперт.

По ее словам, избыток блинов может отразиться и на фигуре. Поэтому мужчинам за раз лучше есть не более трех штук, женщинам — двух, уточнила Дианова. Начинки для них лучше выбирать из фруктов или белка.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого рассказала «Газете.Ru», что чаще всего в блины добавляют сгущенку, варенье, шоколадную пасту или просто масло с сахаром. Однако такие начинки могут легко превратить завтрак в калорийную бомбу, которая не принесет ни пользы, ни длительного насыщения, предупредила она.

Ранее врач рассказала о самой вредной начинке для блинов на Масленицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами