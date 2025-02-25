В Госдуме поручили подготовить закон для защиты детей от нападения бродячих собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак. Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующее поручение дано комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также другим профильным комитетам.

На прошлой неделе в Тамбове женщина впервые выиграла суд у мэрии из-за нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в июне 2022 года. Мария Кривенцева, управляя мотоциклом, попала в ДТП из-за бродячей собаки, выбежавшей на дорогу. Женщина не справилась с управлением и упала с мотоцикла, получив травмы.

Женщина обвинила власти в ненадлежащем исполнении обязанностей по отлову бездомных животных и по покосу травы на разделительной полосе. В итоге суд частично удовлетворил ее требования и взыскал с администрации города компенсацию в размере 82 тыс. рублей.

Ранее женщину искусали соседские собаки в селе на Сахалине, где всего два жителя.