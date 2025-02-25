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В Госдуме поручили подготовить закон для защиты детей от нападения бродячих собак

Володин поручил комитетам ГД подготовить нормы по защите детей от бродячих собак
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак. Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующее поручение дано комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также другим профильным комитетам.

На прошлой неделе в Тамбове женщина впервые выиграла суд у мэрии из-за нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в июне 2022 года. Мария Кривенцева, управляя мотоциклом, попала в ДТП из-за бродячей собаки, выбежавшей на дорогу. Женщина не справилась с управлением и упала с мотоцикла, получив травмы.

Женщина обвинила власти в ненадлежащем исполнении обязанностей по отлову бездомных животных и по покосу травы на разделительной полосе. В итоге суд частично удовлетворил ее требования и взыскал с администрации города компенсацию в размере 82 тыс. рублей.

Ранее женщину искусали соседские собаки в селе на Сахалине, где всего два жителя.

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