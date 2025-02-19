В Тамбове женщина выиграла суд у мэрии из-за нападения бездомной собаки

В Тамбове женщина впервые выиграла суд у мэрии из-за нападения бездомной собаки. Об этом сообщает газета «Известия».

В июне 2022 года управлявшая мотоциклом Мария Кривенцева из-за бродячей собаки попала в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Животное выскочило из высокой травы на разделительной полосе и набросилось на ехавший мотоцикл. Женщина не справилась с управлением и упала с мотоцикла, получив травмы.

Пострадавшая подала в суд на городские власти, так как они ненадлежащим образом исполняли обязанности по отлову бездомных животных и не осуществляли покос травы на разделительной полосе. В судебном заседании представитель мэрии претензий Кривенцевой не признал. Октябрьский районный суд Тамбова частично удовлетворил требования истицы и взыскал в ее пользу с администрации города компенсацию материального и морального ущерба в размере 82 тысяч рублей. Мэрия пыталась оспорить это решение в апелляции, но областной суд оставил его в силе.

Эксперты подчеркнули большое положительное значение вердикта суда, так как раньше с муниципалитетов никогда не взыскивали ущерб за нанесенные бродячими животными повреждения транспортного средства и вред здоровью водителя .

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