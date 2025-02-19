Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тамбове женщина выиграла суд у мэрии из-за нападения бездомной собаки

В Тамбове мотоциклистка отсудила у мэрии деньги из-за нападения бродячей собаки
close
Depositphotos

В Тамбове женщина впервые выиграла суд у мэрии из-за нападения бездомной собаки. Об этом сообщает газета «Известия».

В июне 2022 года управлявшая мотоциклом Мария Кривенцева из-за бродячей собаки попала в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Животное выскочило из высокой травы на разделительной полосе и набросилось на ехавший мотоцикл. Женщина не справилась с управлением и упала с мотоцикла, получив травмы.

Пострадавшая подала в суд на городские власти, так как они ненадлежащим образом исполняли обязанности по отлову бездомных животных и не осуществляли покос травы на разделительной полосе. В судебном заседании представитель мэрии претензий Кривенцевой не признал. Октябрьский районный суд Тамбова частично удовлетворил требования истицы и взыскал в ее пользу с администрации города компенсацию материального и морального ущерба в размере 82 тысяч рублей. Мэрия пыталась оспорить это решение в апелляции, но областной суд оставил его в силе.

Эксперты подчеркнули большое положительное значение вердикта суда, так как раньше с муниципалитетов никогда не взыскивали ущерб за нанесенные бродячими животными повреждения транспортного средства и вред здоровью водителя .

16 февраля сообщалось, что стая бродячих собак едва не растерзала мужчину в Воронежской области.

Ранее в Хакасии полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами