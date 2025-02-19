Женщину искусали соседские собаки в селе на Сахалине, где всего два жителя

На Сахалине женщина не выжила после нападения собак

В Сахалинской области женщина пострадала после того, как ее искусали собаки, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Ожидаево, на Железнодорожной улице. По версии следствия, собаки одной из местных жительниц напали на другую, серьезно травмировав ей голову и туловище. Женщина потеряла слишком много крови, поэтому пострадавшая не выжила.

«Установлено, что в населенном пункте проживало двое человек, включая потерпевшую, и отсутствовала телефонная связь», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники следственного комитета. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК проверят также и должностных лиц, которые несут ответственность за сферу ЖКХ.

До этого в Воронежской области собаки набросились на мужчину, возвращавшегося с тренировки. Животные разодрали его одежду и искусали, после чего местному жителю понадобилась помощь медиков.

Ранее в Тамбове женщина выиграла суд у мэрии из-за нападения бездомной собаки.