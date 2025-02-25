В Подмосковье 5 марта включат сирены на полтора часа

В Подмосковье 5 марта проверят системы оповещения. Об этом сообщили на сайте администрации Городского округа Шатура.

«5 марта 2025 года с 10:30 до 12:00 на территории Московской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен», — говорится в сообщении.

После включения сирены прозвучит сигнал «Внимание всем!», после которого будет включено речевое сообщение о проводимой проверке с просьбой сохранять спокойствие.

Недавно власти Псковской области провели проверку работы сирен. Их включили утром, 5 февраля.

До этого на предприятии «Танеко» в Нижнекамске прозвучали сигналы тревоги. После этого из здания эвакуировали сотрудников. Была объявлена опасность атаки беспилотников.

Ранее была эвакуирована башня «Меркурий» в «Москва-Сити».